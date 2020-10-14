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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Алекс Куртцман распланировал будущее «Звёздного пути» до 2027 года

Опекун телевизионной линии легендарного франчайза Алекс Куртцман строит грандиозные планы по укоренению современной версии «Звёздного пути» на малых экранах. На разных стадиях разработки пребывает целый набор многосерийных проектов — игровых и анимационных. И почти наверняка о некоторых из них зрители пока даже не подозревают.

В недавнем выпуске подкаста TV Top 5 портала The Hollywood Reporter сценарист и шоураннер рассказал, как далеко он и его верная команда заглядывают вперёд.

Мы вместе с Хезер Кадин и Аароном Байерсом, которые работают со мной в продюсерской компании Secret Hideout, буквально только что созванивались с [CBS All Access], обсуждая планы вплоть до 2027 года. Но ничего не высечено в камне. Это что-то вроде: «Таков план. Вот, как он выглядит. Так будут выходить разные сериалы». Учитывая, что со старта производства до выхода в эфир проходит год, приходится планировать далеко наперёд, не забывая сохранять актуальность и оставаться верным духу времени. Поэтому сейчас приходится планировать сильно загодя во всех вопросах, включая меры безопасности и бюджет, чтобы выглядеть свободным и импровизирующим там, где нет ни свободы, ни импровизации.

 
Алекс Куртцман, о важности плана

Сейчас телефранчайз насчитывает шесть проектов разной степени готовности — от уже представленных зрителям до только-только анонсированных. Предполагается, что это далеко не предел, и в недалёком будущем поклонников франчайза ждут новые невероятные открытия.

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