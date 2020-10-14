Финальный сезон «Бесстыдников» стартует в этом году

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime огласил дату выхода одиннадцатого сезона «Бесстыдников». Заключительная телеглава долгоиграющей комедийной драмы о сумасшедшей чикагской семейке стартует 6 декабря.

В одиннадцатом сезоне все члены семейства Галлагеров столкнуться с важными проблемами сугубо личного характера, и от того, как они их решат, будет зависеть их дальнейшая жизнь. Навестит ли родню укатившая из Чикаго Фиона (Эмми Россам), пока неизвестно.

В 12-серийном финале снимаются Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Камерон Монахэн, Кристиан Айзиа, Ноэль Фишер и Кейт Майнер. Шоураннером сериала выступает Джон Уэллс, создателем — Пол Эбботт. За производство отвечают Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.