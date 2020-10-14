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Первоисточник: https://comicbook.com/tv-shows/news/the-boys-season-three-is-so-f-ing-crazy-says-showrunner/ Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке настраивается на пять сезонов чистого безумия

Едва завершился второй сезон «Пацанов», а фанаты уже переживают, сколько им ещё осталось наслаждаться прелестно-кровавым зрелищем от Amazon. У Эрика Крипке, разумеется, готов ответ, и нет, он не планирует отбирать у актёров паспорта на ближайшие 13 лет. Его план — пять сезонов, но решать, конечно, не ему. Впрочем, как верно подметил сам шоураннер, он давал столько и «Сверхъестественному», и все мы знаем, чем это закончилось.

Что касается будущего ближайшего — третий сезон должны начать снимать в январе следующего года, и к основному актёрскому составу уже точно присоединится Дженсен Эклз в роли Солдатика. И на этот раз нас точно-точно ждёт что-то поистине безумное:

Третий сезон будет просто охеренно сумасшедшим. Даже в первые десять минут первого эпизода есть сцена, от которой я не откажусь, и каждый раз, когда мы говорим об этом, я просто закрываю свой рот, потому что она в конец безумная. Но мы также собираемся углубиться в наших персонажей, продолжать исследовать их, но, чёрт возьми, безумная хрень грядёт.

 
Эрик Крипке, большой мастер безумной хрени

Чуть раньше он обещал больше стабильности и комфорта, но одно другому, конечно же, не мешает.

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