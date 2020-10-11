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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Пацанов»: Солдатик в исполнении Дженсена Эклза — это Хоумлендер до Хоумлендера

В августе выяснилось, что в третьем сезоне «Пацанов» появится один из первых супергероев Америки по прозвищу Солдатик (Soldier Boy), и сыграет его заслуженный ветеран «Сверхъестественного» Дженсен Эклз. Отвечая на вопросы журналистов, шоураннер сериала Эрик Крипке рассказал о новом (на самом деле, старом) супергерое, позволяя составить первое впечатление о персонаже.

В беседе с порталом Variety создатель проекта не стал скрывать, что в экранизации герой Эклза претерпит кое-какие важные изменения.

Думаю, все, кто ожидает появления Дженсена в образе хорошего парня, будут разочарованы. В комиксе он преимущественно бездарь в подчинении у Хоумлендера. Но мы, прописывая его в сценарии, погружаемся в историю Vought, потому что [Солдатик] своего рода Джон Уэйн. Он один из тех, кто пребывает на службе у корпорации десятилетиями. И он был Хоумлендером до Хоумлендера. Он из другой эпохи, но со своим эго и амбициями, просто выражается это по-другому, потому что он из другого времени

 
Эрик Крипке, нашёл Хоумлендеру нового соперника

Согласно первоисточнику, Солдатик — ветеран Второй мировой, впоследствии превратившийся в звезду первой величины, став одним из столпов американской культуры. И, судя по всему, столь высокий статус не позволит ему постоянно гнуть шею перед лидером «Семёрки».

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Пацаны
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