Актёры мистического триллера «Зло» нагнетают саспенс в промо-ролике второго сезона

Битва с великим злом только начинается. В рамках виртуального конвента NYCC участники основного актёрского состава Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон и Аасиф Мандви, а также Кристин Лахти и Курт Фуллер презентовали промо второго сезона мистического триллера «Зло». Особенно интригующим видео выглядит в оригинальной озвучке, которая пугает и веселит одновременно.

Своим необычным форматом видеоролик обязан карантину, из-за которого съёмки продолжения основательно задерживаются. По этой же причина пока что отсутствует дата возвращения сериала на телеканал CBS.

Проект Роберта и Мишель Кинг («Хорошая жена») рассказывает о давнем противостоянии науки и религии, а также раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар (Херберс) изучает загадочные и необъяснимые дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения в компании с семинаристом Дэвидом Акостой (Колтер) и его напарником-технарём Беном Шакиром (Мандви).