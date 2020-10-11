«Стража» BBC не содержит ДНК «Стражи» Терри Пратчетта, уверена его дочь

Первый тизер сериала «Стража», с которым самые смелые могут ознакомиться на нашем портале (вы предупреждены), наделал много шуму и дыр в сердцах поклонников творчества Терри Пратчетта. Болью от увиденного сдержанно, но красноречиво поделилась и дочь писателя, сценарист Рианна Пратчетт:

Слушайте, по-моему, очевидно, что эта «Стража» не содержит ДНК «Стражи» моего отца. Это не критика и не поддержка. Это факт. Рианна Пратчетт, знает, о чём говорит

Был задет за живое и давний друг и коллега писателя по «Благим знамениям» Нил Гейман.

Фанбаза — это фанаты. И они любят первоисточник, потому что это первоисточник, который они любят. Так что если делаешь что-то непохожее, рискуешь оттолкнуть фанатов на монументальном уровне. Это не Бэтмен, если теперь он репортёр в обычном жёлтом плаще с ручной летучей мышью. Нил Гейман, со своей экранизацией справился

«Триллер в стиле панк-рок» от канала BBC America выходит 3 января и формально остаётся экранизацией цикла романов Пратчетта о приключениях разношёрстной кучки защитников относительного порядка в Анк-Морпорке — великой столице Плоского мира. На деле же — что можно было ждать от сценариста, который, закончив работу над проектом, поблагодарил за участие более 60 человек, но забыл собственно сэра Терри. Ой.

В сериале снялись Ричард Дормер (Сэм Ваймс), Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чэнселлор (Витинари), Хаким Кае-Казим (Джон Киль). Мэтт Берри озвучил Говорящий Меч, Уэнделл Пирс стал голосом Смерти.