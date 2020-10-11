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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
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«Стража» BBC не содержит ДНК «Стражи» Терри Пратчетта, уверена его дочь

Первый тизер сериала «Стража», с которым самые смелые могут ознакомиться на нашем портале (вы предупреждены), наделал много шуму и дыр в сердцах поклонников творчества Терри Пратчетта. Болью от увиденного сдержанно, но красноречиво поделилась и дочь писателя, сценарист Рианна Пратчетт:

Слушайте, по-моему, очевидно, что эта «Стража» не содержит ДНК «Стражи» моего отца. Это не критика и не поддержка. Это факт.

 
Рианна Пратчетт, знает, о чём говорит

Был задет за живое и давний друг и коллега писателя по «Благим знамениям» Нил Гейман.

Фанбаза — это фанаты. И они любят первоисточник, потому что это первоисточник, который они любят. Так что если делаешь что-то непохожее, рискуешь оттолкнуть фанатов на монументальном уровне. Это не Бэтмен, если теперь он репортёр в обычном жёлтом плаще с ручной летучей мышью.

 
Нил Гейман, со своей экранизацией справился

«Триллер в стиле панк-рок» от канала BBC America выходит 3 января и формально остаётся экранизацией цикла романов Пратчетта о приключениях разношёрстной кучки защитников относительного порядка в Анк-Морпорке — великой столице Плоского мира. На деле же — что можно было ждать от сценариста, который, закончив работу над проектом, поблагодарил за участие более 60 человек, но забыл собственно сэра Терри. Ой.

В сериале снялись Ричард Дормер (Сэм Ваймс), Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чэнселлор (Витинари), Хаким Кае-Казим (Джон Киль). Мэтт Берри озвучил Говорящий Меч, Уэнделл Пирс стал голосом Смерти.

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Стража
 9 октябряКривляющийся Сэмюэль Ваймс в тизере и отрывках «Стражи» по романам Терри Пратчетта 17 январяBBC America представил экранные образы героев «Стражи» Терри Пратчетта 11 сентября 2019 годаРичард Дормер сыграет Сэма Ваймса, а Джо Итон-Кент — небинарного констебля в экранизации «Стражи» Терри Пратчетта 30 августа 2019 годаЭкранизация «Стражи» Терри Пратчетта получила своего Моркоу 31 октября 2018 годаBBC America заказал комедийный триллер «Стража» по романам Терри Пратчетта 1 марта 2018 годаBBC Studios планирует экранизировать «Плоский мир» Терри Пратчетта
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