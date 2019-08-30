 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Новый Папа» — тизер второго сезона «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем Валькирия разживётся многосерийным сольником на Disney+ Киновселенная Marvel лишилась «Человека-паука» из-за жадности Sony Съёмки четвёртой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс стартуют в следующем году Gamescom Opening Night Live — просмотр и обсуждение в прямом эфире
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Экранизация «Стражи» Терри Пратчетта получила своего Моркоу

Запущенная прошлой весной в производство фэнтези-комедия «Стража» по культовой книжной серии сэра Терри Пратчетта «Плоский мир» начала формировать свой актёрский состав, и первым его участником стал Адам Хагилл («Пенниуорт»).

Воьсмисерийную экранизацию описывают как «триллер в стиле панк-рок», вдохновлённый похождениями знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под предводительством старшего офицера Сэма Ваймса. Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в знаменитейшем городе Плоского мира.

Хагилл сыграет простодушного и наивного добряка Моркоу — двухметрового парня с могучим телосложением. Выращенный гномами, Моркоу не ухватывает метафор, иронии и сарказма, всё воспринимая буквально. А ещё он обожает работу в Страже и считает Анк-Морпорк лучшим городом на Диске.

Сценарий пишет Саймон Аллен («Мушкетёры»). Исполнительными продюсерами числятся Хилари Сэлмон («Лютер»), Бен Дональд и Фил Коллинсон. Производством руководят BBC Studios и Narrativia.

+ Обсудить
Темы
 
Стража
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Новое аниме лета 2015 года
 
Игры Лучшие игры 2011
 
Кино Полный бобер

Тоже интересно

 
Кино Минди Калинг хочет помочь Marvel с первой мусульманской супергероиней
 
Кино «Оверлорд» — трейлер
 
Кино Анна Фэрис займёт роль мужчины в ремейке комедии «За бортом»
 
«Каратель» — трейлер
 
Игры Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — второй трейлер и постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в августе

31 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в сентябре

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
8ЕВА
 
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 91: Gamescom Opening Night Live
 
10ЕВА
 
20Телеовощи – 297: Не обманул, а передумал
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The Dark Pictures: Man of Medan - как спасти всех героев и другие популярные вопросыС возвращением в джунгли - вышел первый геймплейный трейлер Jumanji: The Video GameMicrosoft анонсировала сентябрьскую подборку игр для подписчиков Xbox Live GoldРаллийную гонку DiRT Rally для Steam раздают бесплатно в Humble BundleВ Epic Games Store стартовала раздача INSIDE и Celeste, названы следующие бесплатные игры
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru