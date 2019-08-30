Экранизация «Стражи» Терри Пратчетта получила своего Моркоу

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Запущенная прошлой весной в производство фэнтези-комедия «Стража» по культовой книжной серии сэра Терри Пратчетта «Плоский мир» начала формировать свой актёрский состав, и первым его участником стал Адам Хагилл («Пенниуорт»).

Воьсмисерийную экранизацию описывают как «триллер в стиле панк-рок», вдохновлённый похождениями знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под предводительством старшего офицера Сэма Ваймса. Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в знаменитейшем городе Плоского мира.

Хагилл сыграет простодушного и наивного добряка Моркоу — двухметрового парня с могучим телосложением. Выращенный гномами, Моркоу не ухватывает метафор, иронии и сарказма, всё воспринимая буквально. А ещё он обожает работу в Страже и считает Анк-Морпорк лучшим городом на Диске.

Сценарий пишет Саймон Аллен («Мушкетёры»). Исполнительными продюсерами числятся Хилари Сэлмон («Лютер»), Бен Дональд и Фил Коллинсон. Производством руководят BBC Studios и Narrativia.