«Бесстыдники» — промо-ролик 10-го сезона семейной драмеди

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime опубликовал короткий промо-ролик 10-го сезона знаменитых «Бесстыдников», где Дебби, перенявшая бразды правления у отбывшей в поисках лучшей жизни Фионы, даёт понять родственникам, кто в доме хозяин. На повестке дня — финансовый вопрос.

Новая эра в жизни ненормальной чикагской семейки начнётся 3 ноября.

За исключением Эмми Россум основной актёрский состав комедийной драмы Джона Уэллса остаётся прежним: Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Исидора Горештер и вернувшийся в повествование Камерон Монахэн.