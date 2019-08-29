«Разочарование» — тизер продолжения мультсериала Мэтта Гроунинга

Потоковый сервис Netflix показал тизер второй половины первого сезона анимационной комедии «Разочарование». Продолжение мультсериала Мэтта Гроунинга («Симпсоны», «Футурама») выходит 20 сентября.
События комедийного фэнтези разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где живут принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и компаньон по злоключениям — эльф Эльфо. Путешествующая по миру троица встречает на своём пути различных удивительных существ и самых обыкновенных дураков.
В состав актёров озвучивания входят Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери.