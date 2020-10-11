Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 октября

Слух дня: в сериал Amazon по «Властелину колец» хотят добавить секс. Всему виной свежее объявление о наборе актёров в проект.

Кривляющийся Сэмюэль Ваймс в тизере и отрывках «Стражи» по романам Терри Пратчетта. Не таким мы представляли этого персонажа!

Генри Кавилл демонстрирует обновлённые доспехи Геральта во втором сезоне «Ведьмака». А Netflix — синопсис.

Трейлер пятого сезона «Пространства» обещает эпическое противостояние землян, марсиан и астеров. Сериал возвращается на экраны в декабре.

Шоураннер «Пацанов» рассказал, как Amazon разрешил включить во второй сезон запрещённую сцену с Хоумлендером. В первом сезоне оная не прошла цензуру.

Режиссёр «Игры престолов» Алик Сахаров рассказал, почему ушёл из «Ведьмака». У продюсеров к проекту совсем другой подход.

Шон Бин в образе мистера Уилфорда на кадрах второго сезона «Сквозь снег». Приквел вернётся на экраны этой зимой, но пока без точной дты.

В новых сериях «Ну, погоди!» Зайца озвучивает Дмитрий Хрусталёв. Гарику «Волку» Харламову подыскали коллегу по экранным приключениям.