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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Пацанов» рассказал, как Amazon разрешил включить во второй сезон запрещённую сцену с Хоумлендером

Осторожно! Текст содержит спойлеры к финальному эпизоду второго сезона. Вышедшая на этой неделе восьмая серия второго сезона «Пацанов» изобиловала впечатляющими и шокирующими сценами. Зрители, интересующиеся закулисьем сериала, знают, что одна из них должна была появиться в первом сезоне, но продюсеры Amazon потребовали её убрать. Шоураннер Эрик Крипке выполнил требуемое и благополучно дождался возможности ввернуть её в сюжет.

Речь идёт о мастурбирующем на Нью-Йорк Хоумлендере (Энтони Старр). В заключительных минутах эпизода зрители видят лидера «Семёрки», самозабвенно рукоблудничающего на крыше башни корпорации Vought, приговаривая, мол, что хочу, то и ворочу. Крипке поведал, как ему удалось восстановить справедливость и включить-таки эту давно отснятую сцену в сюжет.

Во многом помогло то, что теперь сериал считается хитом. Изначально мы по-другому изображали финал сезона для Хоумлендера. Он был в космосе, парил над Землёй в стиле Супермена, но с пугающим взглядом социопата. Мы отсняли эту сцену, и она выглядела круто. Но Amazon предложил попробовать что-нибудь приземлённее и конкретнее. И у меня тут же родилась идея!

Шоураннер вкрутил в последний эпизод сцену самоудовлетворения Хоумлендера и без лишних слов отослал готовый материал продюсерам, и на этот раз Amazon не стал привередничать.

Отдаю им должное, они признали, что в этом контексте сцена работает идеально, потому что показывает, насколько жалким и бессильным в тот момент он себя ощущает и насколько опасен он будет в третьем сезоне. Так что, да, я неимоверно рад вернуть эту сцену в сериал.

 
Эрик Крипке, затейник
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Пацаны
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