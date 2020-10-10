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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Kingdom Come: Deliverance может получить адаптацию в виде фильма или сериала

Даниэль Вавра известен не только как автор самой кинематографичной игры про итало-американскую организованную преступность Mafia: The City of Lost Heaven, но также как создатель предельно реалистичного ролевого приключения в сеттинге средневековой Чехии Kingdom Come: Deliverance. Игра задолго до выхода успела стать эпицентром скандалов, вызванных нежеланием Вавры добавлять в исторический антураж чернокожих и отходить от достоверности в плане изображения женщин, лишь бы угодить актуальным трендам. Но теперь, кажется, всё складывается так, что вопиющий дефицит негров и сильных женщин в Богемии исправят. А сделают это путем адаптации игры для кино- или телеэкранов.

Бывший исполнительный директор Netflix Эрик Бармак совместно со студией Warhorse как раз прямо сейчас работают над реализацией данной задумки. На текущем этапе продюсерская компания Бармака Wild Sheep Content занимается поиском потенциальных сценаристов и режиссёров для проекта. Правда, пока что создатели не определились даже с форматом, но истинных творцов такая мелочь не остановит.

По сюжету игры главный герой, простой сын кузнеца, переживает нападение на родную деревню армии короля Сигизмунда, укомплектованной чужестранцами. Чудом выжив, но похоронив всю родню, протагонист присоединяется к освободительной борьбе местного пана, постепенно обучаясь воинскому делу. В общем, классический фэнтези-сюжет о взрослении, только без магии и драконов, зато с махровым реализмом. Что от этого останется в адаптации — большой вопрос, но можно не сомневаться: война с плохими оккупантами — отличный задел для истории.

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Kingdom Come: Deliverance (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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