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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix отказался от экранизации «Магического ордена» Марка Миллара

В прошлом году потоковый сервис Netflix запустил в разработку многосерийногое фэнтези «Магический орден» по одноимённому комиксу Марка Миллара. Первый эпизод собирался срежиссировать Джеймс Ван («Аквамен»), а шоураннером значилась Линдси Бир («Поступь хаоса»). Однако планы изменились — и не в лучшую для проекта сторону.

Сериал пребывал на предпроизводственной стадии в Праге, и к съёмкам планировали приступить в следующем году. Кастинг ещё не начинали, сценарий только предстояло написать, но по ряду причин стриминговый гигант решил отказаться от экранизации. Не последнюю роль в этом сыграла атмосфера неопределённости, связанная с новым ростом заболеваемости COVID-19. Впрочем, Netflix не исключает, что в будущем всё-таки вернётся к проекту.

Первоисточник рассказывает о пяти семьях магов, призванных защищать мир от злых сил. Днём они обычные жители, неотличимые от остальных, а ночью в составе ордена воюют с тёмными силами. Когда членов организации начинают убивать, выжившие объединяются, дабы вычислить и остановить таинственных убийц до того, как враг уничтожит их всех поодиночке.

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Темы
 
Магический орден
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