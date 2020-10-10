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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Тень выбирает свою судьбу в тизере третьего сезона «Американских богов»

Старые и новые боги когда-нибудь обязательно сойдутся в решающей битве, но не на этот раз. Кабельный канал Starz опубликовал тизер третьего сезона «Американских богов». Многосерийная экранизация одноимённого романа Нила Геймана вернётся на малые экраны в начале следующего года.

В третьем сезоне под началом шоураннера Чарльза Х. Игли («Хемлок Гроув») зрители вместе с главным героем Тенью (Рики Уиттл) отправятся в заснеженный Лейксайд, штат Висконсин. Идиллия хранимого высшими силами городка скрывает за своим уютным фасадом тёмные секреты, с которыми Тени волей-неволей придётся познакомиться. Вдобавок главный герой будет разбираться в самом себе, пытаясь выяснить, какими силами обладает ввиду своего уникального происхождения.

В сериале также снимаются Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Мэрилин Мэнсон, Блайт Даннер, Эрик Джонсон, Доминик Джексон, Иван Реон и другие.

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Темы
 
Видео Американские боги
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Подкасты
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