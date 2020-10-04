Режиссёр «Игры престолов» Алик Сахаров рассказал, почему ушёл из «Ведьмака»

Именитый постановщик Алик Сахаров, на счету которого такие громкие проекты, как «Рим», «Подпольная империя», «Игра престолов» и «Карточный домик», приложил руку и к созданию «Ведьмака». В первом сезоне он должен был отснять первый, второй седьмой и восьмой эпизоды, но в разгар производственного процесса покинул проект. В итоге часть сцен, включая всю Блавикенскую линию, переснял Марк Йобст, он же отвечал за режиссуру двух последних серий. Из работы Сахарова остался лишь полностью срежиссированный им второй эпизод.

Долго время уход Алика Сахарова из проекта оставался тайной, но совсем недавно режиссёр наконец-то рассказал, почему решил уйти. Всему виной, как оказалось, пресловутые творческие разногласия. В беседе с изданием Forbes Russia Сахаров пролил свет на ситуацию, отметив, что в целом к своей работе в «Ведьмаке» относится «довольно критично».

В моём восприятии восточно-европейская литература имеет совершенно другой темп. Ведь неслучайно же у Анджея Сапковского столько сюжетных линий и персонажей. Руководство проекта поставило задачу задать экранизации боевой темп, наполнить её красочными спецэффектами — таково их видение. Мой взгляд сильно отличался, и я попытался донести его до них, приводя свои аргументы. К сожалению, меня сочли недостаточно убедительным, и я принял решение уйти из проекта.

Интервьюер припомнила, что в беседе с исполнителем титульной партии Генри Кавилл отметил Сахарова как одного из редких режиссёров, отличающегося правильным подходом к работе с актёрами. Постановщик не поскупился на ответный комплимент.