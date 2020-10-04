 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Режиссёр «Игры престолов» Алик Сахаров рассказал, почему ушёл из «Ведьмака» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 31 августа — 6 сентября Николас Кейдж изобразит дракона-алкаша в сериале по роману Highfire от автора «Артемиса Фаула» Интервью с Криспином Гловером — звездой «Назад в будущее», «Ангелов Чарли» и «Киллера по вызову» Видеообзор: Ghost of Tsushima
2
СЕРИАЛЫ
1 239
 
Первоисточник: www.forbes.ru Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Режиссёр «Игры престолов» Алик Сахаров рассказал, почему ушёл из «Ведьмака»

Именитый постановщик Алик Сахаров, на счету которого такие громкие проекты, как «Рим», «Подпольная империя», «Игра престолов» и «Карточный домик», приложил руку и к созданию «Ведьмака». В первом сезоне он должен был отснять первый, второй седьмой и восьмой эпизоды, но в разгар производственного процесса покинул проект. В итоге часть сцен, включая всю Блавикенскую линию, переснял Марк Йобст, он же отвечал за режиссуру двух последних серий. Из работы Сахарова остался лишь полностью срежиссированный им второй эпизод.

Долго время уход Алика Сахарова из проекта оставался тайной, но совсем недавно режиссёр наконец-то рассказал, почему решил уйти. Всему виной, как оказалось, пресловутые творческие разногласия. В беседе с изданием Forbes Russia Сахаров пролил свет на ситуацию, отметив, что в целом к своей работе в «Ведьмаке» относится «довольно критично».

В моём восприятии восточно-европейская литература имеет совершенно другой темп. Ведь неслучайно же у Анджея Сапковского столько сюжетных линий и персонажей. Руководство проекта поставило задачу задать экранизации боевой темп, наполнить её красочными спецэффектами — таково их видение. Мой взгляд сильно отличался, и я попытался донести его до них, приводя свои аргументы. К сожалению, меня сочли недостаточно убедительным, и я принял решение уйти из проекта.

Интервьюер припомнила, что в беседе с исполнителем титульной партии Генри Кавилл отметил Сахарова как одного из редких режиссёров, отличающегося правильным подходом к работе с актёрами. Постановщик не поскупился на ответный комплимент.

Генри Кавилл — это лучшее, на мой взгляд, что есть в «Ведьмаке». Абсолютное попадание в роль. Более того, это актёр с пластичной психикой, способный слышать и учиться. Я искренне надеюсь, что у него впереди много интересных и ярких проектов.

 
Алик Сахаров
2 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шоураннер «Ведьмака» обозвала Лютика временной аномалией
 
«Ведьмака» продлили на третий сезон
 
Трейлер сериала «ВандаВижн» взорвал интернет — за сутки его посмотрело больше 50 млн человек

Тоже интересно

 
КиноИгры Рецензия и отзывы на фильм «Tomb Raider: Лара Крофт»
 
Кино «Миссия невыполнима: Фоллаут» — постер
 
Кино «Форсаж: Хоббс и Шоу» — финальный трейлер фантастического боевика
 
Кино Номинанты на «Золотую малину»: «Робин Гуд», «Холмс и Ватсон» и Дональд Трамп
 
Игры The Last of Us Part II — третий трейлер
 
Кино Мартин Скорсезе не считает фильмы Marvel кинематографом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

6 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
11 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 360: Юмор пацифизма
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 430: Энола Холмс и год без фильмов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 429: Визуал в кино
 
10Ноль кадров в секунду – 336: Кадры против ремейка Mafia
 
58ЕВА – 392: Гнев антисубаритов
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru