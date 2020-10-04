Телеовощи. Выпуск 360: Юмор пацифизма

Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:37 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:02:00 —
|Новости
|00:54:16 —
|«Правило Коми» (The Comey Rule) — 1x01
|01:00:15 —
|«Фарго» — 4x01
|01:11:07 —
|«Утопия» (Utopia) — 1x01—08
|01:54:31 —
|«Южный парк» — 24x00
|02:01:51 —
|«Пацаны» — 2x06
|02:24:09 —
|«Воспитанные волками» — 1x08—09
|02:47:06 —
|«Тед Лассо» — 1x09
|03:02:13 —
|«Секс в большом городе» — 1x07
|03:11:48 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x14 (впечатления Юрия и Льва)
|03:17:55 —
|«Пространство» — 4x07 (впечатления Льва)
|03:31:00 —
|«Одиссея» — 1x02 (впечатления Ларисы и Юрия)
|03:49:12 —
|«Вавилон 5» — 3x18 (впечатления Юрия)
|04:58:29 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Утиные истории» — 3x08—09
Скачивание