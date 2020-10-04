16-летняя Милли Бобби Браун собиралась бросить актёрство, не получив роль в «Игре престолов»

Это наверняка прозвучит забавно, но 16-летняя звезда «Энолы Холмс» и «Очень странных дел» Милли Бобби Браун едва не завершила свою актёрскую карьеру в 10-11 лет. Начав очень рано, актриса к тому времени была уже по горло сыта постоянными отказами, и очередная неудача — девушка не получила роль в «Игре престолов», — стала последней каплей:

Меня просто ужасно разочаровывали отказы. Эта индустрия буквально состоит из отказов, 24 на 7. Тебе постоянно говорят «нет», пока наконец не скажут «да». Я прослушивалась для рекламы, на самом деле, для чего угодно. Затем у меня были пробы в «Игру престолов», и снова получила отказ. И это было тот случай, когда я думала: «О, это действительно сложно», потому что очень хотела ту роль. Так что одной из моих последних попыток был этот сериал Netflix под названием «Монток», куда я прослушивалась. Спустя два месяца мне ответили и предложили связаться по «Скайпу». Ну и остальное вы знаете. Сериал потом переименовали в «Очень странные дела», но именно «Монток» дал мне надежду, что я буду делать это снова. Милли Бобби Браун, не снялась в «Игре престолов»

В общем, это как раз тот случай, когда всё хорошо, что хорошо кончается. Ну а создателям «Игры престолов» можно только посочувствовать, что не им выпала честь открыть звезду Бобби Браун миру.