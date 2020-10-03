Лиам Хемсворт и Дакре Монтгомери метят на роль злодея в «Песочном человеке» Нила Геймана

До начала съёмок «Песочного человека» остаётся меньше месяца, и поиск участников актёрского состава в самом разгаре. На днях появилась информация, будто переговоры об участии в проекте ведёт Том Старридж, метящий на титульную партию. Параллельно два других актёра пробуются на роль злодея.

По сведениям портала /Film, полученным от близких к производству источников, главными претендентами на роль Коринфянина являются Лиам Хемсворт («Голодные игры») и Дакре Монтгомери («Могучие рейнджеры», «Очень странные дела»). Кому-то из них предстоит сыграть порождение Морфея — созданный им ночной кошмар, воплотившийся в образе красавца-мужчины, скрывающего за солнцезащитными очками зубастые глазницы. Впрочем, эта особенность не приносит Коринфянину неудобств. Заглядывая в глаза своих жертв, он может видеть всё, что видели они или ещё только увидят в своей жизни.

Сценарной адаптацией Гейман занимается совместно с шоураннером Алланом Хейнбергом («Чудо-женщина») и Дэвидом С. Гойером.