Райан Филипп и Кэтрин Уинник расследуют дело о пропавших девушках в трейлере «Высокого неба»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал ABC опубликовал трейлер и постер детективного триллера «Высокое небо» от создателя и сценариста Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь»). Главные роли в сериале, стартующем 17 ноября, достались Райану Филиппу («Стрелок») и Кэтрин Уинник («Викинги»).

В основу проекта лёг роман Си Джей Бокса The Highway о частном сыщике Кэсси Дьюэлле (Филипп), который вместе с бывшей полицейской Дженни Хойт (Уинник) занимается поисками двух сестёр, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Как позже выясняется, недавно пропавшие девушки — далеко не единственные жертвы таинственного похитителя.

В сериале также снимаются Натали Элин Линд, Кайли Банбери, Брайан Джерати, Диди Пфайффер, Джесси Джеймс Кейтель и другие. Срежиссировал сериал Пол Макгиган («Шерлок»).

Постер: