Путь Ах Сама и рукописи Брюса Ли — интервью с Эндрю Кодзи и Шеннон Ли о втором сезоне «Воина»

Второй сезон криминальной драмы «Воин» официально стартовал, и накануне «КГ-Порталу» довелось поучаствовать в двух виртуальных круглых столах — с исполнителем главной роли Эдрю Кодзи и исполнительным продюсером сериала Шеннон Ли, чтобы задать им парочку вопросов о предстоящем сезоне.

Внимание! В тексте встречаются лёгкие спойлеры ко второму сезону. К этой статье при желании вы всегда сможете вернуться после просмотра новых серий.

В материал по следам беседы, где присутствовали журналисты из международных изданий, вошли наиболее интересные вопросы о втором сезоне и сериале в целом. Дабы узнать, о чём ещё велась беседа, можно послушать аудиоверсии мероприятия.

В «Амедиатеке», официально представляющей сериалы HBO и его подразделений, все желающие смогут посмотреть продолжение криминальной драмы в качественном дубляже. Первый эпизод выходит уже сегодня, 3 октября.

La Cosa: Ах Сам лишь в начале пути, ему предстоит многому научиться и усовершенствовать свои навыки. Пришлось ли вам во время подготовки к сериалу научиться чему-то новому?

Эндрю: Участие в этом сериале изменило всю мою жизнь. Я числился начинающим актёром в течение 10 лет, не сильно за собой следил, прекратил заниматься боевыми искусствами и перед первым сезоном был совсем не в форме. Но чтобы играть Ах Сама, необходимо настолько приблизиться к Брюсу Ли, насколько это возможно, по крайней мере, в вопросе физической подготовки. И в итоге я до сих пор почти ежедневно тренируюсь, слежу за своей диетой. Теперь это мой образ жизни. Эта роль требует сосредоточения, тренировок, эволюции и она изменила мою жизнь. За это я всегда буду благодарен.

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«КГ-Портал»: Во втором сезоне Ах Сам напоминает этакого серого кардинала. Он обдумывает и просчитывает всё, что делает. Представим себе третий сезон. Стал бы он ещё чаще работать головой и реже — кулаками, чтобы добиться желаемого?

Эндрю: Да, думаю, он выбрал бы именно этот путь. Джонатан Троппер даже как-то сказал мне, что теперь Ах Сам похож на Яго из «Отелло». Я сказал: «О да, очень хотел бы чего-нибудь шекспировского!» Всегда хотел сыграть Яго. Теперь [Ах Сам] действительно чаще просчитывает свои ходы. Вряд ли он возглавит Хоп Вэй, но если случись такое, он полностью изменил бы тонг, всю его философию. Не думаю, что он хочет для себя жизни гангстера. Он старается выжить и, я думаю, в будущем он стремился бы проложить собственный путь — законный и справедливый. По природе он лидер, просто пока не добился всех своих целей.

Brain Damaged: Как вы считаете, насколько важны исторические сериалы об иммигрантах?

Эндрю: Приступая к съёмкам в «Воине», я ничего не знал о политическом климате Америки того времени. Но чем больше изучал вопрос, тем больше мне казалось, что мы занимаемся важным делом. Я знаю, что сейчас снимают много всякой ерунды, хотя и понимаю, что не все проекты призваны менять реальность. Часть из них создаётся для развлечения, но я слишком одержим актёрским и личностным ростом и восторгаюсь реальными невоспетыми героями, чтобы этого не отмечать. Поэтому любой проект, проливающий свет на подобный опыт, важен. И ведь это не значит, что такой сериал не может развлекать. Думаю, «Воин» в этом плане актуален. В нашем сериале мы проливаем свет на проблемы, о которых многие понятия не имеют. Думаю, этим мы и должны заниматься. Пусть у нас нет такой армии фанатов, как у «Игры престолов», это не страшно. Мы всё равно делаем нужное и важное дело.

Дэвид: Во втором сезоне полным-полно боевой хореографии. Как много лично вам удалось привнести в боевые сцены и какая из них оказалась самой сложной во втором сезоне?

Эндрю: Джонатан Троппер пишет экшен-сцены как сценарий и точно знает, чего хочет. Команда каскадёров ставит сцену, но перед постановкой хореографии мы обсуждаем, о чём этот бой. Я решаю, в чём суть и цель боевой сцены, выбираю тональность. Ещё мы обсуждаем, какие элементы из боевых техник Брюса Ли можем туда включить, но без прямого копирования. Потом мне показывают превью этих сцен, и я могу что-то изменить или дополнить. Так мы как бы вылепливаем сцену. Многое зависит от времени, возможностей съёмочной площадки и других обстоятельств. Это командная работа.

Сложнейшей сценой для меня стал финальный бой в десятом эпизоде. Во втором сезоне меня чаще опекали, мол, давайте обойдёмся без убийства нашего главного актёра. (смеётся) Но к финальному бою я был вымотан, травмирован и не мог поднять ногу для удара. Думал, что не смогу завершить съёмки, а после их окончания вернулся в гримёрную и буквально расплакался — посчитал, что всё испортил. Тогда у нас был выбор: отложить бой на месяц и доснять его отдельно или снимать той же ночью. Я решил в пользу второго. В итоге мы отсняли 63 отдельных кадра. Было очень тяжело, но потом, когда дело сделано, понимаешь, что это были самые крутые и волшебные моменты съёмок.

La Cosa: Как реакция на первый сезон изменила ваш подход к работе над вторым?

Шеннон: Я знаю, что первый сезон всем понравился, и мы обсуждали второй ещё до завершения съёмок первого. Всех восхитил уровень качества сериала, именно это помогло нам быстро продолжить работу. Я понимаю, что боевые искусства интересуют не всех, но помимо этого в «Воине» прекрасные персонажи, интересный исторический период и атмосфера, драматические, захватывающие сюжетные линии. Каждый найдёт в нём что-то для себя. Думаю, нам удалось создать общепонятную и при этом полную глубокого смысла историю.

«КГ-Портал»: Что лично для вас оказалось самым большим вызовом в работе над вторым сезоном?

Шеннон: Если первый сезон оказывается успешным, снять второй на том же уровне — это всегда вызов. Однако ты уже знаешь своих персонажей, знаком со всем от декораций до сюжета и конфликтов. И, думаю, мы справились. Во втором сезоне акцент сделали на драму. Экшен присутствует и он прекрасен, но сюжетные линии, персонажи и конфликт оказались на новой высоте. Мы очень внимательно отнеслись ко всем персонажам, продумывая, что им нужно и каков их путь. Они должны быть не просто крутыми, но и осмысленными, действовать с учётом обстоятельств. Вдобавок нам пришлось снимать несколько довольно масштабных сцен и проделать уйму работы, чтобы оставаться верным к мелочам.

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«КГ-Портал»: Во втором сезоне сюжет расширяется, усложняется, появляется новые персонажи. Насколько сложно было свести все сюжетные линии вместе? Сложнее ли это далось, чем в первом сезоне?

Шеннон: Да, и тут я должна благодарить Джонатана Троппера, который за всем присматривал. И это сложно не только потому, что во втором сезоне много персонажей, там много разных составных элементов. Вдобавок нам нужно было постоянно помнить об использовании языка в сериале. Приходилось постоянно держать в голове, кто что сказал, кто кого понимает, у кого какие планы, кто кому союзник и враг. Это был дополнительный уровень сложности, накладывавшийся на основную динамику сюжета.

Star Channel: Как вы думаете, каким ваш отец представлял себе эту историю, когда создавал её?

Шеннон: Думаю, сериал в целом и вышел таким, каким он его видел. Его оригинальная идея укладывалась в формат сериалов 70-х — приключение недели плюс сквозная сюжетная линия. Но сейчас зрители почти не смотрят такие сериалы, поэтому нам нужно было ухватить суть его истории и рассказать её в современной форме. Думаю, все элементы, которые были важны для отца, в сериале есть. Он описывал историю о мастере боевых искусств, который прибыл в США из Китая и ввязался в войну тонгов. Отец также упоминал о проблемах иммигрантов того времени. Думаю, в некотором смысле наш сериал даже больше раскрывает историю, чем он мог бы это сделать в 70-х.

La Cosa: В сериале много персонажей и каждый по-своему интересен. Как вам удаётся сохранять их трёхмерность?

Шеннон: Это одна из тех вещей, которым уделялось особое снимание. Мы старались, чтобы герои были реальными и разноплановыми, со своими сильными и слабыми сторонами, конфликтами и проблемами. Они не просто плохие и хорошие, это живые люди. Мы старались избегать стереотипов и шаблонных образов, пытались их разрушить, даже когда речь о сюжете. Вы думаете, что история движется в одном направлении, а мы стараемся повернуть её под иным углом и представить с неожиданной стороны.