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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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ДРКГ-18: Всеяредакция отмечает День рождения «КГ»

2020 год выдался очень непростым (скажем начистоту — просто образцово поганый год!), но это ещё не повод не отпраздновать очередной День рождения любимого сайта. Ибо традиция есть традиция, и нарушать её только из-за творящегося вокруг бардака негоже.

Итак, уже совсем скоро мы отметим ДРКГ-18 (как время-то летит, а?): сначала в Питере (26 сентября, суббота), а спустя неделю — в Москве (3 октября, тоже суббота).

Но поскольку нам уже целых 18 лет, что в России приравнивается к возрасту совершеннолетия, то надо становиться более ответственными. Пандемию коронавируса никто не отменял, и хотя сейчас обстановка в двух столицах заметно легче, чем несколько месяцев назад, хорошо бы перестраховаться — разумеется, исключительно ради вас, наших дорогих читателей!

Поэтому на ДРКГ-18 и в Питере, и в Москве будут допускаться только те люди, кто не ранее чем пять дней назад сдали тест на коронавирус: либо на антитела IgM, либо раздельный тест на IgM и IgG (не путать с общим!), либо ПЦР. Процедура это, мягко говоря, не очень сложная и не шибко дорогая — во всяких хеликсах и инвитро первое стоит порядка 800-900 рублей, а остальное — в районе 1500 рублей. Более того — жители Москвы вообще могут сдать тест бесплатно по полису ОМС.

Да, такими мерами мы не обезопасим всех посетителей на 100%, но порядочно снизим шансы того, что именно с ДРКГ начнётся всемирный зомби-апокалипсис.

26 сентября — празднуем в Санкт-Петербурге

Место проведения сейчас уточняется, но мы постараемся снять отдельный зал, чтобы и нам никто не мешал, и мы никого не доставали. Всё зависит исключительно от количества людей.

3 октября — празднуем в Москве

Место проведения — многократно проверенная чешская пивная «Пилзнер», что по адресу Пресненский Вал, дом 4/29 (м. «Улица 1905 года»). Мы уже забронировали отдельный зал на цокольном этаже (по опыту прошлого года, не исключено расползание на соседний зал), так что смело приходите к 18:00.

ДРКГ-17: Всеяредакция отмечает День рождения «КГ»

В программе мероприятий — традиционное живое общение со Всеяредакцией и друг другом, возлияния до розовых фламинго, обсуждение кино, сериалов, аниме, игр и так далее. Словом, оставляйте заявку на участие в ДРКГ-18, указав выбранные город и дату, а также количество человек, которые придут по вашей заявке. И освобождайте выходные — такой праздник случается всего-то раз в год!

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 5 октября 2019 годаДРКГ-17: Всеяредакция отмечает День рождения «КГ» 4 октября 2018 годаДРКГ-16: Всеяредакция отмечает День рождения «КГ» 30 сентября 2017 годаДРКГ-15: Всеяредакция отмечает День рождения «КГ» 30 сентября 2016 годаДРКГ-14: Всеяредакция отмечает День рождения КГ 3 октября 2015 годаДРКГ-13 4 октября 2014 годаДРКГ-12 3 октября 2013 годаДРКГ-11 17 сентября 2012 годаДРКГ-10: Всеяредакция отмечает 10-летний юбилей КГ в Санкт-Петербурге и Москве 2 ноября 2005 годаФотоотчет о праздновании третьего дня рождения КГ.ком
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