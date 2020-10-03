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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:
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Билли Бутчер спешит на помощь в тизере восьмого эпизода второго сезона «Пацанов»

Потоковый сервис Amazon опубликовал тизер восьмой серии второго сезона «Пацанов». Заключительный в этом году эпизод антигеройской сатиры Эрика Крипке выйдет на экраны 9 октября и подведёт временный итог в истории противостояния «Семёрки» и простых смертных.

В восьмом эпизоде под названием What I Know у главного охотника на супергероев Билли Бутчера (Карл Урбан), судя по всему, наклёвывается новая важная миссия, которая просто не сможет обойтись без противостояния с его заклятым врагом Хоумлендером (Энтони Старр). К чему это приведёт и чем всё закончится, узнаем уже через неделю.

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Темы
 
Видео Пацаны
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