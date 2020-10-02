Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» официально возобновились

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Очень странные дела» сообщает, что прерванные в марте съёмки четвёртого сезона возобновились. Снимают в Атланте, где на днях местные фотоохотники успели заприметить Наталию Дайер, Гейтена Матараццо и Сэди Синк, снимавшихся на локации у школы в Хоукинсе — родном городке главных героев.
meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pS— Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020
Помимо вышеупомянутых актёров в четвёртом сезоне мистического триллера братьев Дафферов снимаются бросивший притворяться Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Чарли Хитон, Майя Хоук и Кара Буоно.
Продолжение планируют показать в следующем году.