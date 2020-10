Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» официально возобновились

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Очень странные дела» сообщает, что прерванные в марте съёмки четвёртого сезона возобновились. Снимают в Атланте, где на днях местные фотоохотники успели заприметить Наталию Дайер, Гейтена Матараццо и Сэди Синк, снимавшихся на локации у школы в Хоукинсе — родном городке главных героев.

