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Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» официально возобновились

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Очень странные дела» сообщает, что прерванные в марте съёмки четвёртого сезона возобновились. Снимают в Атланте, где на днях местные фотоохотники успели заприметить Наталию Дайер, Гейтена Матараццо и Сэди Синк, снимавшихся на локации у школы в Хоукинсе — родном городке главных героев.

Помимо вышеупомянутых актёров в четвёртом сезоне мистического триллера братьев Дафферов снимаются бросивший притворяться Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Чарли Хитон, Майя Хоук и Кара Буоно.

Продолжение планируют показать в следующем году.

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Очень странные дела
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