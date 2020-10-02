Сериал «Кобра Кай» получил дату выхода третьего сезона и продление на четвёртый

Как известно, Cobra Kai Never Dies. Стриминговый сервис Netflix, в июне приютивший у себя сериал «Кобра Кай», сегодня выкатил первое официальное промо третьего сезона, сообщил дату его выхода (8 января) и заодно гарантировал любимцу зрителей продление на четвёртый сезон.

Многосерийный сиквел культового «Парня-каратиста» продолжает историю главных героев. Спстя 30 лет их вражда не прекратилась. Джонни Лоуренс (Уильям Забка) заново открыл додзё «Кобра Кай», его примеру последовал Дэниэл Ларуссо (Ральф Маччио), и всё это лишь для того, чтобы в очередной раз выяснить, кто из них круче. В противостояние неминуемо втягиваются их собственные дети и новое поколение воспитанников.

Сериалом по-прежнему занимаются Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»), производство курирует Sony Pictures Television.