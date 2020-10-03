Названы самые высокооплачиваемые актрисы мира: София Вергара, Анджелина Джоли, Галь Гадот и другие

Издание Forbes продолжает заниматься любимым делом — на сей раз составлен список самых высокооплачиваемых актрис 2020 года (в расчёт брался период с июня 2019 по июнь 2020 года), и, как уже было известно, возглавила его София Вергара. Для тех, кто в танке, поясняем: эта колумбийская дива и жена Джо Манганьелло начинала с рекламы Pepsi, а закончила $ 550 тысячами за каждый эпизод «Американской семейки», $ 10 миллионами за сезон судейства в шоу «Америка ищет таланты» и собственными успешными линиями чего угодно.

Следом за ней расположились звезда «Вечных» Анджелина Джоли, Чудо-женщина Галь Гадот и исправно снимающаяся в фильмах мужа Мелисса Маккарти. Стоит отметить, что пандемия наложила свой отпечаток, а потому доходы нынешних участниц топа весьма скудны — аж на 20% ниже, чем у прошлогодней десятки. И именно по этой причине в список, помимо Вергары, сумели попасть ещё несколько телевизионных звёзд: Эллен Помпео с «Анатомией страсти» ($ 550 тыс за эпизод и участие в прибыли), Элизабет Мосс с «Рассказом служанки» ($1 млн за эпизод) и Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»).

И, разумеется, нельзя не сказать о том, что до гендерного паритета в оплате ещё очень и очень далеко. Страшно представить: коллеги-мужчины суммарно заработали вдвое больше денег, чем дамы ($ 545,5 млн против $ 254 млн).

Полный Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис 2020 года выглядит так: