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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Обстановка накаляется в свежем трейлере второго сезона «Воина»

На улицах Сан-Франциско становится очень неспокойно. Кабельный канал Cinemax опубликовал свежие промо-материалы второго сезона «Воина» — трейлер и постер, напоминающие о дате возвращения криминальной драмы 2 октября.

Сериал Джастина Лина по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. Перебравшегося из Китая в Америку молодого мастера боевых искусств Ах Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу. Во втором сезоне противостояние преступных кланов усиливается. Ах Сам и его сестра Мэй Лин (Дайан Доан) окажутся в этой войне по разные стороны баррикад. Масла в огонь подливают политика местных властей, волнения среди рабочих-ирландцев и внутриклановые разборки.

В сериале шоураннера Джонатана Троппера («Банши») также снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и другие. Лин, Троппер и Шеннон Ли входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

Официальный постер второго сезона:

Постеры сериала «Воин»
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