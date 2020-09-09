Обстановка накаляется в свежем трейлере второго сезона «Воина»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На улицах Сан-Франциско становится очень неспокойно. Кабельный канал Cinemax опубликовал свежие промо-материалы второго сезона «Воина» — трейлер и постер, напоминающие о дате возвращения криминальной драмы 2 октября.

Сериал Джастина Лина по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. Перебравшегося из Китая в Америку молодого мастера боевых искусств Ах Сама (Эндрю Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу. Во втором сезоне противостояние преступных кланов усиливается. Ах Сам и его сестра Мэй Лин (Дайан Доан) окажутся в этой войне по разные стороны баррикад. Масла в огонь подливают политика местных властей, волнения среди рабочих-ирландцев и внутриклановые разборки.

В сериале шоураннера Джонатана Троппера («Банши») также снимаются Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и другие. Лин, Троппер и Шеннон Ли входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

Официальный постер второго сезона: