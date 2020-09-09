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Сарик Андреасян готовит сериал «Чикатило. Явление зверя»

Информагентство ТАСС сообщает, что режиссёр Сарик Андреасян совместно с видеосервисом Okko работают над сериалом с выспренним названием «Чикатило. Явление зверя». Информации о многосерийном проекте пока не очень много, но известно, что съёмки уже начались, и Андреасян руководит процессом в качестве режиссёра.

Для меня это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому и я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko. Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно её донести.

Сарик Андреасян, сама серьёзность

Актёрский состав сериала пока неизвестен. Сюжет сосредоточится на личности самого известного серийного убийцы в СССР Андрея Чикатило, на счету которого более полусотни жертв. Маньяк орудовал с 1978 по 1990 годы на территории Ростовской области, Краснодарского края и в Узбекистане.

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Чикатило. Явление зверя
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Сарик Андреасян готовит сериал «Чикатило. Явление зверя»

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