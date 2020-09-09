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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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В финальном сезоне «Люцифера» будет всего 10 эпизодов

«Люцифер», привыкший к постоянному выживанию, на этот раз, похоже, готовится попрощаться навсегда. О том, что Netflix продлил свой дьявольски привлекательный процедурал на заключительный шестой сезон, стало известно ещё в июне, и вот теперь издание TVLine, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что состоять он будет всего из 10 эпизодов.

Прямо скажем, не много для прощания с едва ли не главным зрительским любимчиком. Впрочем, для стриминг-гиганта подобная тактика не нова: в текущем сезоне изначально тоже было всего 10 серий, что не помешало ему получить заказ на дополнительные шесть. К слову, тогда тоже говорили про финал, так что когда имеешь дело с «Люцифером», ничего нельзя знать наверняка.

Меж тем съёмки сериала должны возобновиться в этом месяце. 21 августа состоялась премьера первой половины пятого сезона, дата выхода оставшихся эпизодов пока не назначена.

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Люцифер
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