Майкл Бёрнем и компания спасают Федерацию в новом трейлере третьего сезона «Звёздного пути: Дискавери»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В честь 54-летия легендарного франчайза «Звёздный путь» потоковый сервис CBS All Access выпустил свежие промо-материалы третьего сезона сериала «Звёздный путь: Дискавери» — новый трейлер, новый постер и новый логотип. Да и временная линия в повествовании тоже новая.

Продолжение приключенческой фантастики расскажет, как поживает команда космолёта «Дискавери» после случившегося в финале второго сезона. Временной прыжок забросил героев на 930 лет вперёд, в далёкое будущее. Впереди новые друзья, новые враги и новые испытания в борьбе за светлое будущее.

В сериале снимаются Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Дэвид Аджала и другие. Шоураннерами третьего сезона выступают Алекс Куртцман и Мишель Парадайз.

Свежий постер с обновлённым лого: