Малыш Йода возвращается в свежих промо второго сезона «Мандалорца»

Портал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивную подборку первых официальных кадров из второго сезона «Мандалорца», присовокупив к ним две обложки своего осеннего номера, посвящённого сериалу Джона Фавро. На промо Дин Джарин (Педро Паскаль), приёмыш Малыш Йода, а также Кара Дюн (Джина Карано), Гриф Карга (Карл Уэзерс) и злодей мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито).

Космический вестерн по вселенной «Звёздных войн» активно готовится к возвращению и наверняка припас для зрителей множество сюрпризов, включая до сих пор официально не подтверждённое появление Асоки Тано (предположительно, в исполнении Розарио Доусон) и Бобы Фетта (Темуэра Моррисон).

Фавро пообещал, что второй сезон будет масштабнее и благодаря появлению сразу нескольких новых персонажей позволит себе время от времени смещать фокус с титульного героя на новичков. К основной нити повествования добавятся новые сюжетные линии, которые расширят и обогатят историю.