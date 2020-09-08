Милосердие и лоботомия в финальном трейлере «Рэтчед» Райана Мёрфи

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал свежие промо-материалы триллера Райана Мёрфи «Рэтчед» — постеры и финальный трейлер сериала с Сарой Полсон рисуют яркую и жуткую картину трансформации. Первый сезон выходит 18 сентября.

Предыстория романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» берёт начало в 1947 году, когда Милдред Рэтчед (Полсон) устраивается на работу в психиатрическую клинику в Северной Калифорнии, где проводятся эксперименты над людьми. Наблюдая за персоналом и пациентами, впитывая в себя жуткую атмосферу учреждения, добросовестная медсестра переживает пугающую метаморфозу, постепенно превращаясь в ту беспощадную и деспотичную Милдред Рэтчед, которая хорошо знакома читателям и зрителям.

В сериале также играют Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Финн Уиттрок, Чарли Карвер, Джуди Дэвис, Харриет Харрис, Аманда Пламмер, Кори Столл, Софи Оконедо и Винсент Д'Онофрио.

И свежие постеры: