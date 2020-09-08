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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Шоураннер «Пацанов» рассказал, кто придумал отказаться от выпуска второго сезона целиком

Поклонники многосерийной экшен-сатиры «Пацаны» с таким энтузиазмом приняли первый сезон, что ожидали выхода продолжения с особым нетерпением. Неудивительно, что их негодованию не было предела, когда выяснилось, что в день премьеры второго сезона они получат на руки не все восемь серий, а только три — остальные будут выходить еженедельно.

В свежем интервью порталу Collider шоураннер сериала Эрик Крипке рассказал, кто и почему решил сменить уже привычную для видеосервисов схему выхода.

Вопрос с графиком релиза серий решался почти в конце работы над сезоном, где-то на третьей четверти постпродакшена. К слову, инициатором был не Amazon, а мы, продюсеры. Именно мы питчили эту идею видеосервису, а там многие сомневались, потому что это новый, нечасто используемый подход. Но нам очень хотелось выпустить второй сезон именно так, и Amazon в конце концов согласился.

Когда сезон выходит целиком, его просматривают за одну-две недели, происходит яркая вспышка активности, которая быстро затухает, и все переключаются на что-то другое. А во втором сезоне столько крутых моментов, и нам хотелось, чтобы зрители их прочувствовали, как следует обсудили. Да и вообще я считаю, что предвкушение в ожидании [выхода новой серии] пойдёт фанатам на пользу. Интересно будет посмотреть, как это сработает.

 
Эрик Крипке, экспериментатор

Крипке и компания дарят зрителям возможность основательно переварить все события, происходящие во втором сезоне, и основательно ими насладиться. Правда, судя по отзывам фанатов, эдакая «здоровая диета» им не сильно по душе.

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Пацаны
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