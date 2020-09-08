Со съёмок финала «Сверхъестественного» Дженсен Эклз укатит на Chevrolet Impala

Недалёк тот день, когда съёмки «Сверхъестественного» подойдут к концу, и творческая команда сериала окончательно разъедется по домам, чтобы уже никогда не собраться вновь. Пятнадцать сезонов и миллионы фанатов по всему миру — не штука, и расставание, конечно, будет трогательным. Одно хорошо — без подарков дело не обойдётся.

Поклонники сериала получат свой подарок в качестве феерического (так обещают создатели) итога пятнадцатилетних скитаний братьев Винчестеров, но и сыгравшие оных актёры тоже без утешительных презентов не останутся. И если играющий младшего Винчестера Джаред Падалеки не конкретизировал, что именно увезёт со съёмочной площадки, то Дженсен Эклз в интервью порталу DigitalSpy ответил без обиняков — он осуществит свою мечту.

Если речь о последнем съёмочном дне, я определённо прихвачу то, на что положил глаз в первый же день съёмок в «Сверхъестественном». Но не беспокойтесь, это не кража. Мне разрешили. Я годами умолял и упрашивал, и в этом году достиг своей цели. Мне позволят уехать домой на Impala. Дженсен Эклз, полноправный владелец «Малышки»

В общем, как бы ни сложилась судьба легендарных охотников на нечисть, их верная четырёхколёсная подруга совершенно точно останется в надёжных руках.

Заключительные семь эпизодов сериала возвращаются на телеканал The CW 8 октября.