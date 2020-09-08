Энтони Старр не хотел сниматься в «Пацанах» и саботировал собственные пробы на роль Хоумлендера

Вряд ли найдётся хоть один несогласный с тем, что Энтони Старр, сыгравший Хоумлендера в «Пацанах», стал без преувеличения главным открытием сериала. А теперь приготовьтесь удивляться — актёр категорически не хотел там сниматься, ведь он не Генри Кавилл, чтобы лезть супергероику:

Агенты прислали мне сценарий и сказали, что на него стоит обратить внимание. Но я был очень занят и работал буквально каждую минуту. Так что я не брал его в руки около полутора недель, а потом увидел, что это супергероика, и решил, что меня всё равно не выберут — я просто для этого не создан. Генри Кавилл ростом три с половиной метра, сложён как чертов дом, а ещё он талантлив, красив и обаятелен — у меня просто нет шансов. Энтони Старр, реалист, фанат

В итоге он таки попробовался на роль предводителя «Семёрки», но только чтобы агенты, наконец, от него отвязались. При этом сделал это так, чтобы позлить их максимально, и даже не потрудился прочесть сценарий!

Агенты мне надоедали, так что я сел в гримёрке, взял свой айпод и сделал запись просто им назло. Затем это отправили Эрику Крипке, и ему понравилось, что было удивительно. Потом я подумал, что мне хотя бы стоило сначала прочитать сценарий. Оказалось, что он действительно очень хорош и заслуживает того, что потратить на него немного времени и энергии.

Ну, вы поняли, всё хорошо, что хорошо кончается — сейчас тяжело представить кого-то другого в роли столь харизматичного и многогранного суперзлодея.