У «Пацанов» есть важное послание для всех, кто хочет третий сезон

Второй сезон самого безбашенного сериала современности выходит уже совсем скоро — 4 сентября, а пока создатели «Пацанов» продолжают буквально заваливать нас с вами отборнейшими промо-материалами на любой вкус. Но если вы думаете, что Билли Бутчер и компания могут только гасить суперов да убивать китов, вы сильно ошибаетесь.

Во имя высшей цели эти ребята могут даже объединиться с ненавистной «Семёркой» — всё ради того, чтобы вы носили «эту е*учую маску»! Сами понимаете, с такими лучше не связываться.



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Special message from the cast of #TheBoys pic.twitter.com/roMTw1S0gY — The Boys (@TheBoysTV) August 6, 2020

В ролике засветились Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Нэйтан Митчелл и Ая Кэш.

Шоураннер Эрик Крипке обещает в продолжение ещё больше крови, кишок и прочих прелестей супергероики.