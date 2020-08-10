Билли Бутчер доходчиво объясняет, кто такие «Пацаны»

Потоковый сервис Amazon опубликовал видеоролик для непосвящённых, где Билли Бутчер в исполнении неподражаемого Карла Урбана чётко, ёмко и в красках поясняет, кто же такие «Пацаны» и ради чего они трудятся не покладая рук. Увенчается ли их деятельность желаемыми результатами, зрители смогут узнать уже этой осенью.

Многосерийный сатирический экшен Эрика Крипке, не чурающийся обсценной лексики и фонтанов крови, возвращается со вторым сезоном 4 сентября. Три серии зрители получат сразу, а выхода остальных из-за сменившейся схемы релиза придётся ждать каждую неделю.