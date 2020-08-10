 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Марго Робби возглавит новых «Пиратов Карибского моря» от сценаристки «Хищных птиц» «Чернобыль»: трейлер фильма Данилы Козловского рисует ужасы аварии на ЧАЭС Netflix оформил «Люциферу» шестой сезон Неделя аниме на «КГ» — главные новости 15–21 июня «Король-шаман» — анонс ремейка аниме и тизер
СЕРИАЛЫ
377
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Билли Бутчер доходчиво объясняет, кто такие «Пацаны»

Потоковый сервис Amazon опубликовал видеоролик для непосвящённых, где Билли Бутчер в исполнении неподражаемого Карла Урбана чётко, ёмко и в красках поясняет, кто же такие «Пацаны» и ради чего они трудятся не покладая рук. Увенчается ли их деятельность желаемыми результатами, зрители смогут узнать уже этой осенью.

Многосерийный сатирический экшен Эрика Крипке, не чурающийся обсценной лексики и фонтанов крови, возвращается со вторым сезоном 4 сентября. Три серии зрители получат сразу, а выхода остальных из-за сменившейся схемы релиза придётся ждать каждую неделю.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Пацаны
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Эрик Крипке: второй сезон «Пацанов» раскроет проблемы превосходства белых и систематического расизма
 
«Пацаны» получили третий сезон
 
Больше крови, секса и экшена в расширенном трейлере второго сезона «Пацанов»

Тоже интересно

 
«Ведьмак» — один из самых востребованных сериалов США
 
«Игра престолов», «Хранители» и «Дрянь» названы лучшими сериалами 2019 года
 
Кино Кристоферу Нолану не нравятся собственные фильмы
 
Кино Marvel начнёт разработку фильмов с Людьми Икс и Фантастической четвёркой в ближайшие полгода
 
Кино «Золотая малина» — итоговый список номинантов во главе с «Джокером»
 
Аниме Депутат Чернышов не против аниме
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
 
СкороТелеовощи

Выйдут в августе

12 СрНоль кадров в секунду (аудио)
12 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
13 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 420: Отечественные кинотеатры выдвинули требования
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
15Ноль кадров в секунду – 328: It's getting Super Hot in here
 
18ЕВА – 384: НИИ Херни
 
13Телеовощи – 351: Запутанные взаимоотношения Ленины и Маркса
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru