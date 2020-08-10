Просмотр контента от Netflix мог начинаться с блеяния козла

Символика — крайне важная штука, если в ваших планах создать бренд. Продукт должен запоминаться, останавливать на себе взгляд и точно ассоциироваться с чем-то важным. Вы всегда узнаете лампу Pixar, рычащего льва Metro-Goldwyn-Mayer, мальчика на Луне DreamWorks или атмосферное дерево с молнией компании Джерри Брукхаймера. Но порой и звуки при оформлении бренда важны ничуть не меньше, чем визуальная часть. Вы знаете красную N на чёрном фоне у потокового сервиса Netflix, но помимо этого вы её ещё и слышите, даже если звук выключен. Конечно, глухое «та-дум» появилось не сразу, а после довольно смелых и, к счастью, оставленных в прошлом экспериментов.

Ещё при создании бренда был приглашён Лон Бендер — композитор с «Оскаром» и BAFTA. Он записал множество звуков, которые отдали на суд фокус-группы. Среди «ту-дум» на фоне логотипа были представлены и звук пузырьков, и даже блеяние козла. Вице-президент Netflix рассматривал последнее на полном серьёзе:

Мне понравился звук козла. Это было забавно, причудливо и стало бы нашей версией льва от MGM. Тодд Йеллин, скучает по ферме

К счастью для нас, фокус-группе понравился совсем другой вариант, который теперь и звучит каждый раз при загрузке сервиса и порой во время показа кино или сериала. Зрители назвали этот звук серьёзным и драматичным, делающим контент Netflix более значимым, а сам бренд — запоминающимся.

Сам «аудиологотип» записан с помощью удара кольца о твердую поверхность, и на этот звук задом наперёд наложили гитарный аккорд. Накладывали ли эффекты на кричащего козла — не уточняется.