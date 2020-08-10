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Хилари Суонк возглавляет миссию на Марс в трейлере космодрамы «Вдали»

Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер и постер 10-серийной космической драмы «Вдали» с Хилари Суонк («Малышка на миллион»). Эпопея о семье, командной работе и преодолении всех трудностей в первой миссии на Марс выходит 4 сентября.

Американский астронавт Эмма Грин (Суонк) вынуждена на три года оставить мужа и дочь-подростка, чтобы возглавить международную космическую команду, отправляющуюся в рискованную миссию на Марс. Это история о надежде, человечности и том, что достичь успеха можно, только объединив усилия.

Сценарий написали Эндрю Хиндерэйкер («Ужасы по дешёвке»), Джейсон Катимс («Огни ночной пятницы») и шоураннер проекта Джессика Голдберг («Путь»). В исполнительных продюсерах Суонк, Мэтт Ривз ([«/m/Планета обезьян: Война») и режиссёр первого эпизода Эдвард Цвик («Последний самурай»).

И постер:

Постеры сериала «Вдали»
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