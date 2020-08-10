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Что, если бы «Академия Амбрелла» была ситкомом 80-х годов?

Прямо сейчас на Netflix можно посмотреть свеженький второй сезон «Академии Амбрелла», переплюнувший первый по всем параметрам. И пока стриминг-гигант не спешит объявлять о продлении одного из лучших своих сериалов, исполнительный продюсер проекта Джефф Ф. Кинг продолжает всячески подогревать интерес зрителей — на сей раз по обыкновению стильным и креативным тизером. Просто представьте на минутку, что перед вами не супергеройская драма, а беззаботный ситком 80-х:

Главные роли во втором сезоне «Академии Амбрелла» исполняют Эллен Пейдж, Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Дэвид Кастанеда, Том Хоппер, Эмми Рэвер Лэмпман, Джастин Х. Мин, Кейт Уолш, Риту Эрийа и Марин Айрлэнд.

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