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Новые сериалы 10–16 августа

В списке новых сериалов недели всего два проекта. Потоковый сервис Apple TV+ презентует три первых эпизода спортивной комедии Джейсона Судейкиса и Билла Лоуренса «Тед Лассо». Кабельный канал HBO покажет первый эпизод уже расхваленного критиками мистического хоррора про расизм «Страна Лавкрафта».

Понедельник, 10 августа

 
Конец сезона1
DC Universe
Старгёрл Stargirl

фантастика, боевик

В ролях Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер

Создатель Джефф Джонс, Грег Берланти

Первый сезон подростковой супергероики завершится 13-й серией Stars & S.T.R.I.P.E. В июле телеканал The CW продлил сериал на второй сезон.

Видео

Среда, 12 августа

 
Конец сезона7
ABC
Агенты Щ.И.Т. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

боевик, драма, научная фантастика

В ролях Кларк Грегг, Минг-На Вен, Бретт Далтон, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж

Создатель Джосс Уидон, Джед Уидон, Морисса Танчароэн

Выход 12-й (The End is at Hand) и 13-й (What We’re Fighting For) серий седьмого сезона ознаменует завершение супергеройского сериала по вселенной Marvel.

Видео

Пятница, 14 августа

 
Премьера+
Apple TV+
Тед Лассо Ted Lasso

комедия, спорт

В ролях Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдштейн

Создатель Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис

Джейсон Судейкис играет тренера местечковой команды по американскому футболу из Канзаса, которого приглашают возглавить тренерский штаб профессиональной футбольной команды в Англии. И всё бы хорошо, но о классическом английском футболе Лассо не имеет никакого представления.

Джейсон Судейкис попытается развлечь публику своим канзасским акцентом и полным невежеством в вопросах европейского футбола.

Видео

Воскресенье, 16 августа

 
Премьера+
HBO
Страна Лавкрафта Lovecraft Country

ужасы, триллер

В ролях Джонатан Мейджерс, Кортни Б. Вэнс, Джерни Смоллетт-Белл, Онжаню Эллис, Вунми Мосаку, Кристина Брэйтуайт

Создатель Джордан Пил, Миша Грин

Сериал по роману Мэтта Раффа расскажет о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк вместе с дядей Джорджем и подругой детства Летишей колесит по стране в поисках своего пропавшего отца. В пути героев подстерегает уйма испытаний, включая узаконенный расизм и кошмарных созданий прямиком из произведений Говарда Лавкрафта.

Первые отзывы профессиональных критиков полны восторгов и похвал. Ведь детище Джордана Пила и Джей Джей Абрамса рассказывает не столько о мистических ужасах, сколько о реальных. Речь, конечно, о расизме.

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