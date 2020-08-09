Новые сериалы 10–16 августа

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HBO

Сериал по роману Мэтта Раффа расскажет о событиях на юге США 50-х годов. Аттикус Блэк вместе с дядей Джорджем и подругой детства Летишей колесит по стране в поисках своего пропавшего отца. В пути героев подстерегает уйма испытаний, включая узаконенный расизм и кошмарных созданий прямиком из произведений Говарда Лавкрафта.

Первые отзывы профессиональных критиков полны восторгов и похвал. Ведь детище Джордана Пила и Джей Джей Абрамса рассказывает не столько о мистических ужасах, сколько о реальных. Речь, конечно, о расизме.