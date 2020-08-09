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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Зои Кравиц обиделась из-за закрытия «Меломанки» и решила разыграть чёрную карту

Возможно, вы даже не знали о существовании сериала «Меломанка» с Зои Кравиц — адаптации фильма «Фанатик» с актуальным гендерным твистом, который безжалостный Hulu закрыл после первого сезона. Как бы то ни было, драмеди успела разжиться поклонниками, в числе которых была и сама актриса. А потому можно понять её огорчение, которое она даже не стала скрывать.

Поделившись в своём инстаграме печальной новостью и передав сердечнейшие приветы товарищам по съёмкам, она не преминула подколоть потоковый сервис по поводу недостаточно инклюзивного контента. Мол, не в его положении вообще закрывать сериал с чёрной актрисой в главной роли:

По крайней мере у Hulu полно других сериалов с чёрной женщиной в главной роли, которые мы можем посмотреть. Хотя постойте…

Свою поддержку актрисе уже выказали Тесса Томпсон и Лина Уайт.

Впрочем, теперь, когда дело запахло #BLM, устраивать сериалу проводы может быть несколько преждевременным. Того и гляди, найдётся кто-то более прогрессивный и современный, чем побочный стриминговый сервис компании Disney, и спасёт моментально ставший любимчиком критиков проект.

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Меломанка
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