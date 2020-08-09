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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Лучшее аниме осени 2019 года Неделя аниме на «КГ» — главные новости 22–28 июня Кровавые «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» получили второй сезон Неделя аниме на «КГ» — главные новости 15–21 июня Вместо E3 2020: Расписание июньских презентаций
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 августа
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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10 ПнТелеовощи
12 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 420: Отечественные кинотеатры выдвинули требования
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
15Ноль кадров в секунду – 328: It's getting Super Hot in here
 
16ЕВА – 384: НИИ Херни
 
13Телеовощи – 351: Запутанные взаимоотношения Ленины и Маркса
 
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