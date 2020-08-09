Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 августа

BBC America представляет новый взгляд на «Стражу» Терри Пратчетта. И называет приблизительную дату премьеры.

Hulu подарил гейской романтике «С любовью, Виктор» второй сезон с намёком на секс. Застенчивый школяр готовится к эротическим приключениям.

Супергерой Шторм из «Пацанов» сменил пол ради Хоумлендера. Шоураннер Эрик Крипке подробно объяснил, почему решился на этот шаг.

Пол У. С. Андерсон готовит многосерийную адаптацию «Мутантов» Гильермо Дель Торо. И срежиссирует пилотный эпизод будущего сериала.

Брайан Крэнстон идёт на преступление в тизере юридического триллера «Ваша честь». С датой выхода Showtime пока темнит.

Неприятное пробуждение Кейли Куоко в тизере комедийного триллера «Стюардесса». И первые кадры из сериала.

Романтическое фэнтези «Манускрипт всевластия» с Мэттью Гудом и Терезой Палмер возвращается в январе. Вдобавок у сериала появился свежий кадр из продолжения.