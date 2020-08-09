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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Охотники на троллей» Гильермо дель Торо получат полнометражное продолжение

В эту пятницу в потоковом сервисе Netflix состоялась премьера третьего и последнего сериала из цикла «Истории Аркадии», который, в отличие от прочих, ограничится этим единственным сезоном. У зрителей возникло к нему много вопросов — например, почему серий десять вместо тринадцати, персонажи ведут себя как идиоты, а история скачет, будто лошадь под пьяным ковбоем и т.д. Кроме того, раз этот сериал последний, почему история заканчивается многоточием, оставляя как минимум двух злодеев продолжать строить козни, ведь это было бы странно и нелепо. Но авторы вовремя спохватились и объявили о том, что данный огрызок — не финал. И пусть второго сезона не будет, но для верных поклонников снимут полнометражное продолжение — «Охотники на троллей: Восстание титанов». Возможно, как раз из трёх вырезанных серий.

Теперь давайте подробнее посмотрим на «Истории Аркадии». По изначальному плану авторов, зрителей должны были радовать три сезона «Охотников на троллей» — приключенческого эпика о том, как обычный парень Джим из городка Аркадия становится спасителем тайного подземного общества троллей от их более злых представителей; два сезона «Трое с небес» — спин-оффа про преследуемых детей-инопланетян, сбежавших из своей страны во время военного переворота; и один сезон «Волшебников» — кульминации обоих сериалов, которая сосредотачивается на магах, мелькающих в «Охотниках на троллей» тут и там.

Как мы видим, по-человечески завершить историю у авторов не получилось. «Волшебники» оказались чрезвычайно скомканным произведением, вечно спешащим куда-то и не поспевающим. Инопланетян практически целиком вырезали, персонажа Тоби (связующий клей всех сериалов) сократили до пары реплик, не вписав в историю почти никак, а сценарий последних серий так и вовсе будто писал ребёнок, которому хотелось побольше взрывов да поменьше логики.

Теперь всё это будет исправлять фильм, где герои, наконец, покончат с Тайным орденом — сообществом магов, мечтающим уничтожить всех на планете (да, всё именно так примитивно, как и звучит). Сможет ли он сделать так же хорошо, как было во времена выхода самого первого сериала цикла — узнаем уже в 2021 году. Но, зная авторов, сразу стоит рассчитывать, что опоздают на полгода, а то и год относительно изначального плана.

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Темы
 
Охотники на троллей: Восстание титанов Охотники на троллей Трое с небес: Сказки Аркадии Волшебники
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