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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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Супергерой Шторм из «Пацанов» сменил пол ради Хоумлендера

Знакомые с первоисточником поклонники «Пацанов» Эрика Крипке в курсе, что новый персонаж второго сезона — супергероиня Шторм (Stormfront) — в комиксах Гарта Энниса другого пола. Там это мужик-неонацист со своей увлекательной историей. До экранов Шторм добрался в женском обличии, и это как минимум одно крупное отступление от оригинала. Крипке утверждает, что на то есть весомые причины.

В ходе виртуальной информационной панели летнего пресс-тура TCA шоураннер многосерийной сатиры рассказал, почему решился сменить пол персонажу, утвердив на роль Аю Кэш.

Мы сменили пол Шторму по двум причинам. Во-первых, мы хотели создать эдакий худший кошмар Хоумлендера, а для него это сильная женщина, которая его не боится и стремится его затмить. Думаю, для него это куда болезненнее, чем соперничество с мужиком, ведь он невероятно уязвим. Во-вторых, Шторм — носительница конкретных мерзких идеологий, а реальность полна ненависти и негатива, благодаря соцсетям ловко обёрнутых в привлекательную оболочку. Это уже не чуваки с винторезами из новостных сводок 60-х. Это реальные люди — хитрые, молодые, харизматичные, и они пытаются увлечь за собой новое поколение. И [на примере Шторм] мы постарались показать, насколько они коварны.

 
Эрик Крипке, бабы — зло

Насколько удачным оказалось это творческое решение, зрители узнают 4 сентября, когда на Amazon появятся первые эпизоды долгожданного продолжения.

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Пацаны
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