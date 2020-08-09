BBC America представляет новый взгляд на «Стражу» Терри Пратчетта

Хотите вы этого или нет, новая экранизация «Стражи» Терри Пратчетта уже не за горами. Кабельный канал BBC America опубликовал свежий промо-арт сериала, пообещал «инклюзивную историю» и заявил, что экранизация знаменитого книжного цикла стартует в январе 2021 года.
Восьмисерийный «триллер в стиле панк-рок» поведает о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира. Сколько в сериале останется от первоисточника, пока сказать сложно.
В проекте задействованы Ричард Дормер (Сэм Ваймс), Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чэнселлор (Витинари), Хаким Кае-Казим (Джон Киль) и другие.
За сценарную адаптацию отвечают Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джой Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»).