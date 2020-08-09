BBC America представляет новый взгляд на «Стражу» Терри Пратчетта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Хотите вы этого или нет, новая экранизация «Стражи» Терри Пратчетта уже не за горами. Кабельный канал BBC America опубликовал свежий промо-арт сериала, пообещал «инклюзивную историю» и заявил, что экранизация знаменитого книжного цикла стартует в январе 2021 года.

Восьмисерийный «триллер в стиле панк-рок» поведает о невероятных буднях знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под началом старшего офицера Сэма Ваймса. Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений защитников относительного порядка в прославленной столице Плоского мира. Сколько в сериале останется от первоисточника, пока сказать сложно.

В проекте задействованы Ричард Дормер (Сэм Ваймс), Адам Хагилл (Моркоу), Лара Росси (Сибилла Овнец), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задранец), Сэм Адевунми (Карцер), Анна Чэнселлор (Витинари), Хаким Кае-Казим (Джон Киль) и другие.

За сценарную адаптацию отвечают Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джой Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»).