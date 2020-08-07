Hulu закрыл «Меломанку» с Зои Кравиц после первого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu попрощался с музыкальной драмеди «Меломанка». Многосерийная адаптация фильма «Фанатик» (High Fidelity) с Зои Кравиц в главной роли завершилась первым сезоном. Портал Deadline сообщает, что решение далось руководству видеоплатформы нелегко, но о причинах закрытия сериала умалчивает. Велика вероятность, что проект, изначально разрабатывавшийся для Disney+, не разжился достаточной зрительской аудиторией.

Кравиц играет владелицу бруклинского магазинчика пластинок Робин. Девушка пытается пережить тяжёлое расставание с бойфрендом, что заставляет её припомнить все предыдущие отношения и задуматься над тем, почему они не сложились. Попытки разобраться в себе подарят главной героине шанс выполнить работу над ошибками и обрести личное счастье.

В сериале также снимались Да’Вин Джой Рэндольф, Дэвид Х. Холмс, Джейк Лэйси и Кингсли Бен-Адир. Сценарий написали Вероника Уэст и Сара Кукзерка.