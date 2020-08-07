 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В PS+ раздадут ремейк Modern Warfare 2... но не в России Кровища, взрывы и весёлый Билли Бутчер в трейлере второго сезона «Пацанов» Неделя аниме на КГ — главные новости 29 июня — 5 июля Рецензия и отзывы на игру «Одни из нас: Часть II» Киану Ривз и Алекс Уинтер спасают мир в первом трейлере «Билла и Теда 3»
4
СЕРИАЛЫ
264
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Hulu закрыл «Меломанку» с Зои Кравиц после первого сезона

Потоковый сервис Hulu попрощался с музыкальной драмеди «Меломанка». Многосерийная адаптация фильма «Фанатик» (High Fidelity) с Зои Кравиц в главной роли завершилась первым сезоном. Портал Deadline сообщает, что решение далось руководству видеоплатформы нелегко, но о причинах закрытия сериала умалчивает. Велика вероятность, что проект, изначально разрабатывавшийся для Disney+, не разжился достаточной зрительской аудиторией.

Кравиц играет владелицу бруклинского магазинчика пластинок Робин. Девушка пытается пережить тяжёлое расставание с бойфрендом, что заставляет её припомнить все предыдущие отношения и задуматься над тем, почему они не сложились. Попытки разобраться в себе подарят главной героине шанс выполнить работу над ошибками и обрести личное счастье.

В сериале также снимались Да’Вин Джой Рэндольф, Дэвид Х. Холмс, Джейк Лэйси и Кингсли Бен-Адир. Сценарий написали Вероника Уэст и Сара Кукзерка.

4 Обсудить
Темы
 
Меломанка
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Своей главной вдохновительницей новая Женщина-кошка назвала Мишель Пфайффер
 
Потоковый сервис Disney планирует сериал по «Фанатику» с женщиной в главной роли
 
Зои Кравиц ломает четвёртую стену в трейлере сериала «Фанатик»

Тоже интересно

 
Кино «Битва за Землю» — полноценный трейлер фильма про инопланетное вторжение
 
Кино Новый «Робокоп» возвращается в производство со свежим режиссёром
 
Кино «Рэмбо: Последняя кровь» — трейлер без цензуры с подземной резнёй
 
Кино Кошачьи анусы и тирания Тома Хупера: закулисье «Кошек» оказалось настоящим производственным адом
 
Кино «Мстители: Финал» — альтернативная сцена смерти Чёрной вдовы заставит фанатов рыдать
 
Кино «Красный воробей» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в августе

9 ВсЛазер-шоу «Три дебила»
9 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
10 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 ПнТелеовощи
12 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
15Ноль кадров в секунду – 328: It's getting Super Hot in here
 
15ЕВА
 
 
12Телеовощи – 351: Запутанные взаимоотношения Ленины и Маркса
 
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 419: Как с пользой провести время во временной петле
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru