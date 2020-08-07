Романтическое фэнтези «Манускрипт всевластия» с Мэттью Гудом и Терезой Палмер возвращается в январе

Твиттер-аккаунт британского Sky TV сообщает, что второй сезон многосерийного фэнтези «Манускрипт всевластия» с вампиром Мэттью Гудом и ведьмой Терезой Палмер стартует в январе следующего года. Точную дату сообщат чуть позже.

Мистическая драма по романам Деборы Харкнесс All Soul рассказывает о специалисте по древним рукописям Диане Бишоп (Палмер), которая в придачу потомственная ведьма. Однажды к ней в руки попадает легендарный манускрипт «Книга жизни», и Диана раскрывает всю силу своих магических способностей. А ещё девушка влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта (Гуд), но ничего хорошего ей это не сулит. Второй сезон посвящён приключениям главных героев в Лондоне елизаветинской эпохи.

Сценарий 10-серийного второго сезона написали Сара Доллард («Ты, я и Апокалипсис») и Сьюзи Конклин («Мушкетёры»). Половину эпизодов срежиссировал Фаррен Блэкбёрн («Лютер», «Сорвиголова»). За производство отвечает Bad Wolf Productions («Тёмные начала»).