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Триллер «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом получил новую дату выхода

Снявшийся в марте с прежней даты 10 мая из-за карантинных проблем с постпродакшеном мини-сериал «Отыграть назад» (The Undoing) с Николь Кидман и Хью Грантом наконец-то получил новую премьерную дату. Свежий тизер обещает, что психологический триллер стартует на кабельном канале HBO 25 октября.

Шестисерийная экранизация бестселлера Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать» поведает об успешной и счастливой Грейс Фрэйзер (Кидман), чья идеальная жизнь рушится в одно мгновение. Жестокое убийство, повлёкшее за собой цепь ужасающих открытий и публичный скандал, заставляет Грейс порвать с прошлым и начать новую жизнь, чтобы защитить себя и свою семью от случившегося.

Помимо Кидман и Гранта в основном актёрском составе числятся Ноа Джуп, Дональд Сазерленд и Эдгар Рамирес. Сценаристом и шоураннером выступает Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»). Срежиссировала мини-сериал Сюзанна Бир («Ночной администратор»).

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