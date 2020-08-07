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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Джуд Лоу страдает и скорбит в трейлере психологического триллера «Третий день»

Кабельный канал HBO выпустил расширенный трейлер психологического триллера «Третий день» с Джудом Лоу и Наоми Харрис. Двухминутный ролик обещает бездну боли и страданий для главных героев. Премьера проекта, создаваемого совместно с британским вещателем Sky, состоится 14 сентября.

Шестисерийный мини-сериал делится на две трёхсерийные сюжетные арки — «Лето» и «Зима». В первой половине триллера Сэм (Лоу) отправляется на таинственный уединённый остров у побережья Британии, где знакомится с местными жителями, настроенными любой ценой защитить свой образ жизни. Во второй половине в островную общину прибывает Хелен (Харрис) в поисках ответов на свои вопросы, и её появление становится причиной розни, которая решит судьбу всего острова.

В проекте также снимаются Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Пэдди Консидайн, Фрейя Аллан и другие. Создателями выступают Деннис Келли и Феликс Барретт.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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