Джуд Лоу страдает и скорбит в трейлере психологического триллера «Третий день»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выпустил расширенный трейлер психологического триллера «Третий день» с Джудом Лоу и Наоми Харрис. Двухминутный ролик обещает бездну боли и страданий для главных героев. Премьера проекта, создаваемого совместно с британским вещателем Sky, состоится 14 сентября.

Шестисерийный мини-сериал делится на две трёхсерийные сюжетные арки — «Лето» и «Зима». В первой половине триллера Сэм (Лоу) отправляется на таинственный уединённый остров у побережья Британии, где знакомится с местными жителями, настроенными любой ценой защитить свой образ жизни. Во второй половине в островную общину прибывает Хелен (Харрис) в поисках ответов на свои вопросы, и её появление становится причиной розни, которая решит судьбу всего острова.

В проекте также снимаются Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Пэдди Консидайн, Фрейя Аллан и другие. Создателями выступают Деннис Келли и Феликс Барретт.