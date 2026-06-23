Юрий Колокольников и Леонид Ярмольник ловят инопланетного жука в футуристическом муравейнике: тизер сериала «Полдень»

Онлайн-кинотеатр Okko представил официальный тизер сериала «Полдень».
Экранизация повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из книжного цикла «Мир Полудня», судя по всему, получает достойную реализацию. По крайней мере, создатели стараются выдать качественную картинку. Нельзя сказать, что получилось нечто невероятное, но у фильма есть собственная стилистика, которая привлекает внимание:
Земля превратилась в воплощение гуманистической утопии. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) – прогрессора, таинственно исчезнувшего после контакта со сверхцивилизацией Странников. Группа Абалкина исследовала планету Надежда, которая погибла вследствие чудовищного эксперимента, проводимого там Странниками. После контакта с ними Абалкин убивает напарника и летит на Землю, чтобы запустить процесс, подобный тому, что уничтожил Надежду. Камереру удается выйти на след Абалкина, но тот всегда опережает его на шаг.
Точная дата выхода пока не называется.
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