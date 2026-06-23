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Юрий Колокольников и Леонид Ярмольник ловят инопланетного жука в футуристическом муравейнике: тизер сериала «Полдень»

Онлайн-кинотеатр Okko представил официальный тизер сериала «Полдень».

Экранизация повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из книжного цикла «Мир Полудня», судя по всему, получает достойную реализацию. По крайней мере, создатели стараются выдать качественную картинку. Нельзя сказать, что получилось нечто невероятное, но у фильма есть собственная стилистика, которая привлекает внимание:

Земля превратилась в воплощение гуманистической утопии. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) – прогрессора, таинственно исчезнувшего после контакта со сверхцивилизацией Странников. Группа Абалкина исследовала планету Надежда, которая погибла вследствие чудовищного эксперимента, проводимого там Странниками. После контакта с ними Абалкин убивает напарника и летит на Землю, чтобы запустить процесс, подобный тому, что уничтожил Надежду. Камереру удается выйти на след Абалкина, но тот всегда опережает его на шаг.

Точная дата выхода пока не называется.

Теги
ВидеоПолденьЮрий КолокольниковЛеонид Ярмольник
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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